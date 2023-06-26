Paternò, Taekwondo Marletta, grande successo agli esami di passaggio di grado e premiazione migliori Atleti della stagione 2023.

Il Centro Taekwondo Marletta di Paternò si è riempito di entusiasmo e allegria lo scorso fine settimana, in occasione degli esami di passaggio di grado degli allievi più giovani e delle premiazioni pe...

Il Centro Taekwondo Marletta di Paternò si è riempito di entusiasmo e allegria lo scorso fine settimana, in occasione degli esami di passaggio di grado degli allievi più giovani e delle premiazioni per i migliori atleti dell'anno.

All'interno dei locali di e-Space Multisport di Paternò erano presenti ben 50 bambini, pronti a dimostrare le loro abilità nelle arti marziali davanti a un pubblico di oltre 300 persone tra amici e genitori orgogliosi.

Ogni bambino ha seguito un percorso di formazione mirato al raggiungimento del grado successivo, imparando le tecniche e le strategie del taekwondo, aumentando così la propria fiducia in se stesso e la consapevolezza del proprio corpo.

Durante la giornata sono stati effettuati i test di abilità e dei combattimenti per il passaggio di grado, che hanno visto tutti i bambini ottenere buoni risultati, dimostrando grande impegno e dedizione.

Al termine degli esami per il passaggio di grado, sono stati premiati anche i migliori atleti dell'anno, che si sono distinti per i loro risultati regionali, nazionali ed internazionali.

Il Centro Taekwondo Marletta è stato fondato dal Maestro Tony Marletta e dalla sua famiglia, che da un decennio si dedicano all'insegnamento delle arti marziali e alla diffusione dei valori di rispetto, disciplina e autocontrollo che ne sono la base.

L'evento di sabato scorso è stato un momento importante per tutti i bambini che frequentano il centro, ma anche per la città di Paternò, che può vantare un'associazione di sportivi così attiva e impegnata nella formazione di giovani campioni.