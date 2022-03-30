95047

PATERNO': TAEKWONDO MARLETTA, PRIMI IN SICILIA FUCINA DI TALENTI NEL SETTORE COMBATTIMENTO

Si sono svolti Sabato e Domenica 26 - 27 Marzo 2022  a Mazara del Vallo, i Campionati regionali di Taekwondo categoria Kids, Cadetti A, Junior e Senior.Gli atleti del Maestro Marletta di Paternó hanno...

30 marzo 2022 07:59
Si sono svolti Sabato e Domenica 26 - 27 Marzo 2022  a Mazara del Vallo, i Campionati regionali di Taekwondo categoria Kids, Cadetti A, Junior e Senior.

Gli atleti del Maestro Marletta di Paternó hanno raggiunto ottimi risultati, con un bottino finale di ben 7 medaglie d'oro, 3 d'argento e 3 di Bronzo.

Aggiudicandosi ancora una volta il primo posto nella Classifica per Società nei Cadetti A.

ORO:

Eleana Marletta -30 kg

Rachele Befumo -37 kg

Asia Marletta -47 kg

Marika Virgillito -42 kg

Antonio Grasso -33 kg Gaetano Virgillito -53 kg Aurelio Pennisi -59 kg (combatte nella cat. di peso superiore)

ARGENTO:

Ciccia Salvatore -45 kg (combatte nella cat. di peso superiore)

Giorgia Catena -63 kg (combatte nella cat. di peso superiore)

 e Ludovica Grazioso -37kg (combatte nella cat. di peso superiore)

BRONZO:

Francesco Befumo, Michael Maurici* (Squalificato)

 e Francesco Borzí (combatte nella cat. di peso superiore).

