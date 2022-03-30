PATERNO': TAEKWONDO MARLETTA, PRIMI IN SICILIA FUCINA DI TALENTI NEL SETTORE COMBATTIMENTO
Si sono svolti Sabato e Domenica 26 - 27 Marzo 2022 a Mazara del Vallo, i Campionati regionali di Taekwondo categoria Kids, Cadetti A, Junior e Senior.
Gli atleti del Maestro Marletta di Paternó hanno raggiunto ottimi risultati, con un bottino finale di ben 7 medaglie d'oro, 3 d'argento e 3 di Bronzo.
Aggiudicandosi ancora una volta il primo posto nella Classifica per Società nei Cadetti A.ORO:
Eleana Marletta -30 kg
Rachele Befumo -37 kg
Asia Marletta -47 kg
Marika Virgillito -42 kg
Antonio Grasso -33 kg Gaetano Virgillito -53 kg Aurelio Pennisi -59 kg (combatte nella cat. di peso superiore)ARGENTO:
Ciccia Salvatore -45 kg (combatte nella cat. di peso superiore)
Giorgia Catena -63 kg (combatte nella cat. di peso superiore)
e Ludovica Grazioso -37kg (combatte nella cat. di peso superiore)BRONZO:
Francesco Befumo, Michael Maurici* (Squalificato)
e Francesco Borzí (combatte nella cat. di peso superiore).