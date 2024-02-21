PATERNÒ. TAEKWONDO MARLETTA SI IMPONE AI CAMPIONATI DELL'UMBRIA CON 12 MEDAGLIE D'ORO

La Squadra Taekwondo Marletta di Paternò ha recentemente dominato i Campionati dell'Umbria 2024 nel week end del 18 Febbraio 2024 presso il Palabarton di Perugia emergendo come la prima società classi...

La Squadra Taekwondo Marletta di Paternò ha recentemente dominato i Campionati dell'Umbria 2024 nel week end del 18 Febbraio 2024 presso il Palabarton di Perugia emergendo come la prima società classificata su 45 partecipanti provenienti da 9 regioni diverse. Con una partecipazione massiccia di 450 atleti e un totale di 17 medaglie conquistate su 18 partecipanti, la squadra ha dimostrato una straordinaria determinazione e padronanza dell'arte marziale.

Il Team del Tecnico Marletta si allena presso i locali del centro di eccellenza paternese, e-Space Multisport creato dai coniugi Marletta, la fabbrica dei campioni é stata definita più volte "fabbrica di Campioni".

Il Maestro Tony Marletta, a sua volta, ha espresso la sua gioia e la sua fierezza per il successo della squadra: "Sono estremamente orgoglioso di ogni singolo membro della nostra squadra. Nello sport, le capacità di un allenatore e della squadra si misurano in un solo modo: il risultato, il resto rimangono chiacchiere da "bar".Da 10 anni creiamo costantemente risultati, Squadra Campione d'Italia nel 2014, Squadra Campione d'Europa in Spagna a fine 2018, Squadra Campione d'Italia cinture nere Cadetti 2022 a Genova, Squadra Campione Internazionale in Romania durante il Campionato di livello E1 - G1, decine di volte primo club in Sicilia e nel resto d'Italia per ultimo la vittoria nella dominazione del Campionato dell'Umbria superando altri 44 club provenienti da 9 regioni, noi unici siciliani in gara che con vanto e orgoglio abbiamo rappresentato al meglio la nostra amata terra, quindi affermo che le chiacchiere stanno a zero i fatti a cento, costantemente creiamo risultati. Siamo diventati la più grande realtà sportiva grazie al nostro impegno e alla nostra passione, mi definisco molto ambizioso e per questo Il nostro obiettivo è rendere orgoglioso ogni nostro atleta, tutti hanno una possibilità, basta saper scegliere i professionisti del settore.

È importante sottolineare che i nostri atleti partecipanti alla gara avevano tra i 5 e i 13 anni.

Non può esistere sport senza agonismo. È l'essenza stessa della competizione che spinge gli atleti a dare il meglio di sé, a superare i propri limiti e a crescere sia come individui che come squadra. Ed è proprio questo spirito competitivo che alimenta il nostro impegno costante e ci spinge a raggiungere nuovi traguardi".

Nominativi degli atleti e le loro medaglie: