PATERNÓ: TAEKWONDO MARLETTA,CATENA E PENNISI DUE “RAGAZZI D’ORO” VINCITORI IN PUGLIA.

Fantastica prestazione degli atleti del Team Taekwondo Marletta di Paternó , strepitosa doppietta ai Campionati interregionali di Combattimento svoltisi questo weekend in Puglia esattamente a Bari, presso il Palaflorio.

Il Maestro Tony Marletta schiera due atleti cinture nere,Giorgia Catena e Aurelio Pennisi entrambi al primo anno della categoria juniores

(15-17 anni).

I ragazzi non deludono le aspettative del loro tecnico permettendo così di ottenere il 100% del risultato ,Giorgia Catena vince la finale 37 a 20, Aurelio Pennisi Aurelio vince la semifinale 13 a 8 e la finale 28 a 17,entrambi vincono ogni incontro per abbandono da parte dell’avversario o per superiorità.

“La nostra scuola di Taekwondo nasce con il solo scopo di formare campioni,nello sport come nella vita,il nostro obbiettivo è renderli orgogliosi di se stessi, dichiara il Maestro Marletta.

La nostra risposta sta nel creare atleti a 360 gradi per renderli competitivi in contesti nazionali ed esteri”.