Paternò, tampona auto e fugge: caccia al furgone rosso

PATERNO’ – Ancora un episodio che riaccende i riflettori sulla sicurezza e sul rispetto delle regole. Un cittadino ha segnalato alla redazione di 95047 un tamponamento con fuga avvenuto nei giorni scorsi in città.

L’episodio si sarebbe verificato nella mattinata di venerdì 2 aprile 2026, tra le 05:00 e le 06:45, in via Luigi Rizzo, all’altezza del civico 11.

Secondo quanto ricostruito, un furgone da lavoro con cabina rossa avrebbe tamponato una Toyota Auris parcheggiata, provocando ingenti danni al veicolo.

Un testimone avrebbe riferito che due dei tre occupanti del mezzo sono scesi per controllare i danni, salvo poi allontanarsi senza lasciare alcun riferimento, configurando di fatto una fuga.

I proprietari dell’auto danneggiata sono riusciti a recuperare una parte della targa del mezzo, identificata nelle prime cifre “EC568”, e hanno già richiesto l’acquisizione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

🔴 Appello ai cittadini

Chiunque si trovasse in zona in quelle ore o abbia visto qualcosa è invitato a fornire informazioni utili, anche attraverso i canali social, per aiutare a risalire al responsabile.

Si tratta dell’ennesimo episodio che evidenzia comportamenti irresponsabili alla guida, che oltre a causare danni economici, minano il senso civico e la sicurezza collettiva.