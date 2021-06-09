95047

PATERNO’: TAMPONAMENTO A CATENA IN VIA MONGIBELLO

Quattro vetture e un furgone, sono rimasti coinvolti in un incidente a Paternò, sulla via Mongibello, trafficata strada che conduce a Ragalna.Il sinistro è accaduto poco prima delle 17, ed ha coinvolt...

09 giugno 2021 18:06
Quattro vetture e un furgone, sono rimasti coinvolti in un incidente a Paternò, sulla via Mongibello, trafficata strada che conduce a Ragalna.

Il sinistro è accaduto poco prima delle 17, ed ha coinvolto una Skoda Octavia, e una Smart che andavano in direzione Paternò, mentre una Ford Fiesta, una Peugeot 308 e un furgone di una ditta edile salivano verso Ragalna.

Non si conosce la dinamica dell’incidente anche se forse è dovuto ad un sorpasso azzardato.

Per fortuna, nessun ferito nonostante i tanti mezzi coinvolti.

Sul posto una ambulanza del 118, che è andata via vuota e la Polizia Municipale e i carabinieri di Paternò per i rilievi del caso, che hanno richiesto la chiusura dell’importante arteria per circa due ore.

 

