PATERNO’: TAMPONAMENTO A CATENA IN VIA MONGIBELLO
Quattro vetture e un furgone, sono rimasti coinvolti in un incidente a Paternò, sulla via Mongibello, trafficata strada che conduce a Ragalna.
Il sinistro è accaduto poco prima delle 17, ed ha coinvolto una Skoda Octavia, e una Smart che andavano in direzione Paternò, mentre una Ford Fiesta, una Peugeot 308 e un furgone di una ditta edile salivano verso Ragalna.
Non si conosce la dinamica dell’incidente anche se forse è dovuto ad un sorpasso azzardato.
Per fortuna, nessun ferito nonostante i tanti mezzi coinvolti.
Sul posto una ambulanza del 118, che è andata via vuota e la Polizia Municipale e i carabinieri di Paternò per i rilievi del caso, che hanno richiesto la chiusura dell’importante arteria per circa due ore.
