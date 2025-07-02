PATERNO'- TAMPONAMENTO A CATENA IN VIA MONGIBELLO: QUATTRO AUTO COINVOLTE
PATERNO’ – Un incidente si è verificato nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 2 luglio 2025, intorno alle 13:00, lungo via Mongibello, l’arteria stradale che collega il centro abitato di Paternò con il comune etneo di Ragalna.
Secondo le prime informazioni disponibili, l’episodio ha visto il coinvolgimento di quattro autovetture, tutte in marcia nella stessa direzione, verso Ragalna.
Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle autorità competenti, i veicoli sarebbero rimasti coinvolti in un tamponamento a catena.
Al momento, non risultano esserci feriti gravi tra le persone coinvolte, restano invece significativi i danni ai veicoli, visibilmente compromessi in seguito all’urto.
L’incidente ha causato rallentamenti alla circolazione nel tratto interessato, con code e disagi per gli automobilisti diretti verso la zona pedemontana.
Via Mongibello, spesso percorsa da pendolari e residenti dei centri limitrofi, si conferma uno snodo critico in termini di viabilità, specie nelle ore centrali della giornata.
Al momento non si segnalano deviazioni, ma si invita alla massima prudenza chi percorre il tratto in questione.
GRAZIE PER LA SEGNALAZIONE E LE FOTO A DINO CIRAMI