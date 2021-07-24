PATERNÒ: TAMPONAMENTO TRA 3 AUTO AL CORSO ITALIA
A cura di Redazione
24 luglio 2021 13:33
FLASH
Incidente a Paternò.
Un tamponamento si è verificato intorno alle ore 13 di oggi, 24 luglio 2021.
L’incidente è avvenuto al Corso Italia, all'altezza del supermercato.
Per cause non ancora note, si è verificato un tamponamento che ha coinvolto tre autovetture.
Secondo le primissime informazioni nessun grave problema per gli occupanti dei veicoli.
Il traffico nel tratto interessato dal sinistro sta subendo dei rallentamenti.
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO