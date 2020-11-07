PATERNO': TAMPONI AGLI STUDENTI, 20 POSITIVI SU 400 TEST EFFETTUATI

Sono 400 i tamponi effettuati oggi (sino alle ore 17,30) a Paternò, all'interno della campagna svolta dall’ASP di Catania, in collaborazione con il comune, per scoprire la situazione epidemica da Covi...

Sono 400 i tamponi effettuati oggi (sino alle ore 17,30) a Paternò, all'interno della campagna svolta dall’ASP di Catania, in collaborazione con il comune, per scoprire la situazione epidemica da Covid19 sulla popolazione scolastica.

Dal test effettuato oggi è emerso che a Paternò ci sono altri 20 cittadini positivi al covid19. E si vanno ad aggiungere a quelli già scoperti dall’ASP, che alla data del 7 novembre sono 208 di cui 28 ospedalizzati.

ESITI

Paternò sono stati eseguiti 400 tamponi, 20 dei quali positivi.

Catania sono stati 614 i tamponi somministrati a Catania, riscontrando 14 tamponi positivi.

541 i tamponi eseguiti ad Acireale, con 18 tamponi positivi.

Ad Adrano i tamponi realizzati sono stati 310, con 11 tamponi positivi.

350 i tamponi effettuati a Caltagirone, rilevando 4 tamponi positivi.

I tamponi effettuati in modalità "Drive In" a tutta la popolazione scolastica delle scuole superiori ricadenti nel territorio del Comune di Paternò (studenti residenti a Paternò, docenti e personale ATA che prestano servizio a Paternò), continueranno pure nella giornata di domani sempre presso lo spazio antistante lo stadio "Falcone Borsellino",

La campagna, che si concluderà lunedì 9 novembre, è voluta dall’Assessorato Regionale della Salute, guidato da Ruggero Razza, d’intesa con ANCI Sicilia, e prevede l’effettuazione di uno screening di popolazione tramite l’esecuzione di test rapidi – rinofaringei -, nei comuni della provincia con più di 30mila abitanti e nei quali hanno sede Istituti di scuola secondaria di secondo grado (scuola superiore).

L’adesione allo screening è su base volontaria. Oltre agli studenti, la campagna è aperta anche ai loro familiari e al personale docente e non docente degli Istituti scolastici.

Come già anticipato sarà possibile effettuare il tampone drive in fino alle ore 2o di oggi, nelle seguenti postazioni:

Paternò

sabato-domenica: area mercato;

lunedì: area adiacente alla piscina.

I sette centri saranno aperti agli utenti anche domani 8 novembre e lunedì 9 novembre, dalle ore 8 alle ore 14, e dalle ore 15 alle ore 20.