PATERNO': TAMPONI AGLI STUDENTI, 20 POSITIVI SU 400 TEST EFFETTUATI
Sono 400 i tamponi effettuati oggi (sino alle ore 17,30) a Paternò, all'interno della campagna svolta dall’ASP di Catania, in collaborazione con il comune, per scoprire la situazione epidemica da Covid19 sulla popolazione scolastica.
Dal test effettuato oggi è emerso che a Paternò ci sono altri 20 cittadini positivi al covid19. E si vanno ad aggiungere a quelli già scoperti dall’ASP, che alla data del 7 novembre sono 208 di cui 28 ospedalizzati.
ESITI
- Paternò sono stati eseguiti 400 tamponi, 20 dei quali positivi.
- Catania sono stati 614 i tamponi somministrati a Catania, riscontrando 14 tamponi positivi.
- 541 i tamponi eseguiti ad Acireale, con 18 tamponi positivi.
- Ad Adrano i tamponi realizzati sono stati 310, con 11 tamponi positivi.
- 350 i tamponi effettuati a Caltagirone, rilevando 4 tamponi positivi.
I tamponi effettuati in modalità "Drive In" a tutta la popolazione scolastica delle scuole superiori ricadenti nel territorio del Comune di Paternò (studenti residenti a Paternò, docenti e personale ATA che prestano servizio a Paternò), continueranno pure nella giornata di domani sempre presso lo spazio antistante lo stadio "Falcone Borsellino",
La campagna, che si concluderà lunedì 9 novembre, è voluta dall’Assessorato Regionale della Salute, guidato da Ruggero Razza, d’intesa con ANCI Sicilia, e prevede l’effettuazione di uno screening di popolazione tramite l’esecuzione di test rapidi – rinofaringei -, nei comuni della provincia con più di 30mila abitanti e nei quali hanno sede Istituti di scuola secondaria di secondo grado (scuola superiore).
L’adesione allo screening è su base volontaria. Oltre agli studenti, la campagna è aperta anche ai loro familiari e al personale docente e non docente degli Istituti scolastici.
Come già anticipato sarà possibile effettuare il tampone drive in fino alle ore 2o di oggi, nelle seguenti postazioni:
Paternò
sabato-domenica: area mercato;
lunedì: area adiacente alla piscina.
I sette centri saranno aperti agli utenti anche domani 8 novembre e lunedì 9 novembre, dalle ore 8 alle ore 14, e dalle ore 15 alle ore 20.