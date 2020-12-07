PATERNÒ: TAMPONI DI MASSA PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE DI PRIMO GRADO. IL CALENDARIO
L'amministrazione comunica che è prevista per giorno 10, 11 e 12 dicembre prossimi la nuova attività di screening di massa con tampone rapido in modalità "Drive In" per tutti gli Istituti d'Istruzione...
L'amministrazione comunica che è prevista per giorno 10, 11 e 12 dicembre prossimi la nuova attività di screening di massa con tampone rapido in modalità "Drive In" per tutti gli Istituti d'Istruzione di primo grado ricadenti nel territorio di Paternò. Lo screening avverrà presso lo spazio antistante la piscina comunale "Giovanni Paolo II" a Paternò, secondo il presente calendario:
- 10 dicembre 2020: dalle ore 8:00 alle ore 13:00 - III Circolo Didattico
- 10 dicembre 2020: dalle ore 14:00 alle ore 19:00 - I.C. "G. Marconi"
- 11 dicembre 2020: dalle ore 8:00 alle ore 13:00 - I.C. "Don Milani"
- 11 dicembre 2020: dalle ore 14:00 alle ore 19:00 - II Circolo Didattico
- 12 dicembre 2020: dalle ore 8:00 alle ore 13:00 - I Circolo Didattico
- 12 dicembre 2020: dalle ore 14:00 alle ore 19:00 - I.C. "G.B. Nicolosi"