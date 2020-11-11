PATERNO': TAMPONI DI MASSA PER TUTTI GLI STUDENTI, I GENITORI, PERSONALE DOCENTE E PERSONALE ATA DELLE SCUOLE MEDIE

COMUNICATO STAMPASi comunica alla cittadinanza che è prevista per oggi alle ore 16:30 presso gli uffici del sindaco di Paternò Nino Naso al Palazzo di Città di Zona Ardizzone una riunione operativa tr...

Si comunica alla cittadinanza che è prevista per oggi alle ore 16:30 presso gli uffici del sindaco di Paternò Nino Naso al Palazzo di Città di Zona Ardizzone una riunione operativa tra lo stesso primo cittadino, il Referente Covid per il Comune di Paternò Nunzio Uccellatore, il comandante della Polizia Municipale e i dirigenti scolastici delle scuole secondarie di primo grado grado (scuole medie) “Virgilio”, “G. Marconi”, “Don Milani” e “G.B. Nicolosi” per mettere a punto tutti i dettagli relativi ad una nuova serie di screening di massa con tampone rapido promossi dall’Asp di Catania con la supervisione del Comune di Paternò, questa volta dedicato ESCLUSIVAMENTE a tutti gli alunni e i genitori, al personale docente ed al personale ATA delle scuole medie che ricadono nel territorio del Comune, presumibilmente (i giorni saranno confermati con una ulteriore comunicazione) nelle giornate di sabato 14, domenica 15 e lunedì 16 novembre prossimi.

Si sottolinea che lo screening è RISERVATO ESCLUSIVAMENTE agli studenti e loro genitori, al personale docente ed al personale ATA delle scuole medie ricadenti nel Comune di Paternò.