PATERNO': TAMPONI PER LE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE

16 gennaio 2021 18:31
News
Concluso stasera lo screening covid riservato agli studenti,docenti ed il personale Ata delle scuole elementari e medie.

Il dato complessivo delle due  giornate dello screening: su un totale di 828  tamponi rapidi effettuati, sono risultate positive 2 persone, pari al 0,24%.

Purtroppo c'è da segnalare la  bassissima  partecipazione soltanto  828 persone hanno partecipato allo screening.

15/01/2021

Tamponi effettuati: 340

Positivi: 0

16/01/2021

Tamponi effettuati: 488

Positivi: 2

TOTALE TAMPONI: 828

TOTALE POSITIVI: 2 (0,24%)

