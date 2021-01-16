PATERNO': TAMPONI PER LE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE
A cura di Redazione
16 gennaio 2021 18:31
Concluso stasera lo screening covid riservato agli studenti,docenti ed il personale Ata delle scuole elementari e medie.
Il dato complessivo delle due giornate dello screening: su un totale di 828 tamponi rapidi effettuati, sono risultate positive 2 persone, pari al 0,24%.
Purtroppo c'è da segnalare la bassissima partecipazione soltanto 828 persone hanno partecipato allo screening.15/01/2021
Tamponi effettuati: 340
Positivi: 016/01/2021
Tamponi effettuati: 488
Positivi: 2
TOTALE TAMPONI: 828
TOTALE POSITIVI: 2 (0,24%)