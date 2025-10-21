Paternò, tante zone al buio da giorni: segnalazione dei nostri lettori su luci spente di notte e accese di giorno

Un’anomalia che si ripete ormai da diversi giorni e che sta creando non pochi disagi ai cittadini. È quanto segnalano numerosi residenti di via Sciarelle, via Vasta, via Fallica, via Bellini e aree li...

Un’anomalia che si ripete ormai da diversi giorni e che sta creando non pochi disagi ai cittadini. È quanto segnalano numerosi residenti di via Sciarelle, via Vasta, via Fallica, via Bellini e aree limitrofe, dove – da almeno quattro giorni – l’illuminazione pubblica risulta spenta durante la notte, mentre in alcuni momenti del pomeriggio i lampioni restano inspiegabilmente accesi.

“Mio marito esce alle quattro del mattino e già è tutto spento. Le persone escono di casa con la torcia del telefono perché non si vede niente. Io stamattina ho dovuto accompagnare mia figlia a piedi fino a via Vittorio Emanuele perché prende il bus per Catania per andare all'università”, racconta una residente nella segnalazione giunta in redazione.

Un disagio che non riguarda solo chi si muove a piedi, ma anche chi lavora nelle prime ore dell’alba, come gli operatori ecologici: “Li vedevo lì con la torcia per riuscire a fare il loro lavoro”, aggiunge la cittadina.

Secondo quanto riferito, il problema si presenta puntualmente ogni notte, mentre ieri pomeriggio intorno alle 15 le luci erano invece accese, segnalando probabilmente un guasto o una disfunzione nel sistema di temporizzazione dell’impianto di illuminazione pubblica.

I residenti chiedono che l’amministrazione comunale intervenga con urgenza per ripristinare la normale funzionalità delle luci e garantire sicurezza nelle ore notturne.

La redazione resta in attesa di eventuali aggiornamenti da parte dell’amministrazione comunale.

Se anche tu riscontri situazioni simili nella tua zona, puoi segnalarle alla redazione di 95047.it su WhatsApp al 393 9504777.