PATERNÒ, TENTA DI ABUSARE DI DUE RAGAZZINE: CITTADINI TENTANO IL LINCIAGGIO, FERITI DUE CARABINIERI

Paternò (CT), 16 maggio 2025 – Un gravissimo episodio di cronaca si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi a Paternò. Le notizie al momento sono ancora frammentarie, ma secondo quanto emerso, un 3...

Paternò (CT), 16 maggio 2025 – Un gravissimo episodio di cronaca si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi a Paternò. Le notizie al momento sono ancora frammentarie, ma secondo quanto emerso, un 30nne nordafricano avrebbe tentato di molestare sessualmente alcune donne nella zona centrale dei Quattro Canti.

L’uomo avrebbe dapprima cercato di avvicinarsi a una donna adulta tentando, senza successo, di toccarla e baciarla.

Poco dopo, avrebbe rivolto le sue attenzioni a due ragazze minorenni, con lo stesso comportamento molesto. Una delle giovani è riuscita a divincolarsi e, gridando, ha attirato l’attenzione dei passanti.

Alcuni cittadini paternesi presenti sul posto sono intervenuti prontamente per fermare l’uomo, reagendo in modo violento e procurandogli diverse ferite in quella che si è rapidamente trasformato in un tentativo di linciaggio.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per ristabilire l’ordine e sottrarre l’aggressore alla furia della folla. Durante la colluttazione con i presenti, due militari dell’Arma sono rimasti lievemente feriti.

L’uomo è stato successivamente tratto in arresto e trasportato in ospedale per le cure necessarie, sotto custodia.

Nella caserma dell'Arma della compagnia di Paternò in serata si sono presentate delle vittime per formalizzare le denunce che faranno scattare l'apertura di un'inchiesta da parte della Procura di Catania.

Le forze dell’ordine stanno conducendo gli accertamenti per chiarire la dinamica esatta dei fatti.

Sul grave fatto interviene il Sindaco Nino Naso:

“Siamo profondamente indignati per l’aggressione avvenuta questo pomeriggio a Paternò. Condanniamo ogni forma di violenza da parte chiunque e di qualsiasi nazionalità.

Confidiamo nell’operato delle forze dell’ordine che ringraziamo per il loro impegno a cui offriamo massima disponibilità e collaborazione .

Esprimiamo ancora vicinanza e solidarietà ai carabinieri che nell’esercizio del proprio dovere, hanno riportato delle ferite per garantire l’ordine e per tutelare la sicurezza della nostra comunità”

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO