95047

PATERNÓ: TENTATA AGGRESSIONE AD UN DIPENDENTE DELL'UFFICIO TESSERE

Stamane intorno alle 12, 30, si è verificato un tentativo di aggressione ad un dipendente dell'ufficio tessere del Comune di Paternò.Un uomo che voleva dei documenti subito, come non li ha avuti è and...

A cura di Redazione Redazione
05 ottobre 2022 20:12
PATERNÓ: TENTATA AGGRESSIONE AD UN DIPENDENTE DELL'UFFICIO TESSERE -
News
Condividi

Stamane intorno alle 12, 30, si è verificato un tentativo di aggressione ad un dipendente dell'ufficio tessere del Comune di Paternò.

Un uomo che voleva dei documenti subito, come non li ha avuti è andato in escandescenze, tentando di aggredire il dipendente comunale. La situazione si è calmata in seguito all'intervento degli uomini della Polizia Municipale che hanno ristabilito la calma.

Purtroppo, a causa di assenze e malattie, nel suddetto ufficio

Si registra una mancanza di personale che non permette di potere sbrigare celermente alcune richieste di documenti che vengono completati nel giro di qualche giorno.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047