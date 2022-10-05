PATERNÓ: TENTATA AGGRESSIONE AD UN DIPENDENTE DELL'UFFICIO TESSERE

Stamane intorno alle 12, 30, si è verificato un tentativo di aggressione ad un dipendente dell'ufficio tessere del Comune di Paternò.Un uomo che voleva dei documenti subito, come non li ha avuti è and...

A cura di Redazione 05 ottobre 2022 20:12

Condividi