PATERNÓ: TENTATA AGGRESSIONE AD UN DIPENDENTE DELL'UFFICIO TESSERE
Stamane intorno alle 12, 30, si è verificato un tentativo di aggressione ad un dipendente dell'ufficio tessere del Comune di Paternò.Un uomo che voleva dei documenti subito, come non li ha avuti è and...
Stamane intorno alle 12, 30, si è verificato un tentativo di aggressione ad un dipendente dell'ufficio tessere del Comune di Paternò.
Un uomo che voleva dei documenti subito, come non li ha avuti è andato in escandescenze, tentando di aggredire il dipendente comunale. La situazione si è calmata in seguito all'intervento degli uomini della Polizia Municipale che hanno ristabilito la calma.
Purtroppo, a causa di assenze e malattie, nel suddetto ufficio
Si registra una mancanza di personale che non permette di potere sbrigare celermente alcune richieste di documenti che vengono completati nel giro di qualche giorno.