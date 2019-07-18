PATERNO’: TENTATA TRUFFA DELLO SPECCHIETTO IN VIA POGGIO QUESTA MATTINA. LA SEGNALAZIONE

Nuova segnalazione della cosiddetta “truffa dello specchietto” a Paternò.Uno degli ultimi episodi noti è avvenuto questo mattina in via Poggio.Questa volta non è andata a buon fine “Durante la marcia...

Nuova segnalazione della cosiddetta “truffa dello specchietto” a Paternò.

Uno degli ultimi episodi noti è avvenuto questo mattina in via Poggio.

Questa volta non è andata a buon fine “Durante la marcia ho sentito un colpo e si frantuma il vetro dello specchio retrovisore destro. Sicuro di non aver causato alcun danno alle vetture in sosta, proseguo; Vengo intercettato da un signore, sulla trentina, che mi indica lo specchietto suo danneggiato.

Lo invito a fermarsi e così con quasi gentilezza, vuole pagato lo specchietto 50 euro.

Faccio la foto dell'auto, una Volvo vecchio modello, e al mio invito di esibirmi la regolare assicurazione, ha cominciato a farfugliare e in men che non si dica ha desistito nell'intento e si è dileguato.

Onestamente mi ha sono molto infastidito oltre che dovrò riparare il mio di specchietto

Scusate lo sfogo"

In questi casi tenete gli occhi aperti e informate subito le Forze dell’ordine.