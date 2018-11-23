PATERNO' TENTATIVO DI SCASSO ALLA BIBLIOTECA COMUNALE

Un tentativo di scasso è stato effettuato stanotte nei locali della Biblioteca Comunale sita in via Leopardi Giacomo.Ignoti, hanno tentato di penetrare all'interno dell'edificio da una porta secondar...

Un tentativo di scasso è stato effettuato stanotte nei locali della Biblioteca Comunale sita in via Leopardi Giacomo.

Ignoti, hanno tentato di penetrare all'interno dell'edificio da una porta secondaria. Fortunatamente, il tentativo è andato a vuoto, perchè la porta ha resistito ai tentativi effettuati dagli scassinatori. Il locale in questione, non ha sistema d'allarme nè videosorveglianza. Il tentativo di furto è stato scoperto questa mattina, e immediatamente sono stati chiamati i carabinieri che hanno avviato le indagini per cercare di risalire ai probabili autori.