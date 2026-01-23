Paternò, tentato furto all’ospedale: 38enne sorpreso mentre forzava un distributore automatico

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Paternò sono intervenuti in prima serata all’ospedale SS. Salvatore, in sinergia con la centrale operativa dove, tramite il 112 Numero Unico di Emergenza, è arr...

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Paternò sono intervenuti in prima serata all’ospedale SS. Salvatore, in sinergia con la centrale operativa dove, tramite il 112 Numero Unico di Emergenza, è arrivata la segnalazione di un tentato furto.

Al riguardo, una guardia giurata di turno al nosocomio, a un certo punto, attraversando uno dei corridoi ha udito dei rumori metallici provenire da un’area vicina.

Avvicinandosi sempre più ai rumori l’addetto alla sicurezza ha raggiunto la zona in cui è posizionato un distributore automatico dove ha scorto un uomo intento a forzare, danneggiandola, la macchina erogatrice.

A quel punto ha segnalato quanto stava accadendo al 112 e, poco dopo, sono arrivati i militari dell’Arma proprio nei momenti in cui l’addetto alla sicurezza stava cercando di trattenere l’uomo, bloccato in sicurezza dagli operanti ed identificato per un 38enne, pregiudicato del posto.

Il 38enne, “armato” di un cacciavite, una pinza e una chiave a pappagallo, aveva provato a scardinare e forzare il distributore con l’intento, evidentemente, di aprirlo e di sottrarre il denaro contenuto.

L’attrezzatura da “lavoro” utilizzata dall’uomo è stata sottoposta a sequestro dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile.

L’episodio ha fatto scattare per il 38enne la denuncia all’autorità giudiziaria per tentato furto aggravato, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, e ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.