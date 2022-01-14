PATERNÒ. TENTATO FURTO IN ISTITUTO SCOLASTICO: DENUNCIATO UN 24ENNE

I Carabinieri della Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Paternò hanno deferito in stato di libertà un 24enne del posto in quanto gravemente indiziato di tentato furto aggravato.Nella sco...

Nella scorsa nottata l’intervento dei Carabinieri all’interno di un istituto di scuola secondaria di secondo grado, su segnalazione di un cittadino al centralino del 112 Numero Unico delle Emergenze - NUE che aveva visto nei pressi dell’istituto un giovane aggirarsi con fare sospetto.

Immediato l’intervento della gazzella che ha trovato ancora all’interno dell’istituto il 24enne intento alla “ricognizione” dei locali ai quali aveva avuto accesso forzando una porta d’emergenza come peraltro emerso dall’attività investigativa che ne è seguita, suffragata dall’acquisizione e dalla visione delle immagini estrapolate dai sistemi di video sorveglianza.