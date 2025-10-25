Paternò, terribile incidente nella notte in via Giovanni Verga: 22enne in codice rosso
PATERNÒ – Paura nella notte tra venerdì 24 e sabato 25 ottobre, intorno alle ore 3:00, per un grave incidente stradale verificatosi in via Giovanni Verga, nei pressi dell’incrocio con via Librizzi.
Per cause ancora in corso di accertamento, un’autovettura — una Fiat Panda — è finita fuori strada andando a schiantarsi con estrema violenza contro un muretto e un palo della pubblica illuminazione.
L’impatto è stato violentissimo, tanto da distruggere parte della recinzione e provocare seri danni alla parte anteriore del mezzo.
Alla guida c’era un ragazzo di 22 anni che, a seguito delle gravi ferite riportate, è stato soccorso sul posto da un’ambulanza del 118 e trasportato d’urgenza in codice rosso all’Ospedale Garibaldi Centro di Catania per ricevere le cure necessarie.
Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dell’area e i Carabinieri per i rilievi, al fine di ricostruire la dinamica del sinistro.
La zona interessata dall’impatto — il tratto di muro e il palo della pubblica illuminazione — è stata transennata per motivi di sicurezza, mentre restano evidenti i segni della violenta collisione.