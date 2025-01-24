PATERNÒ, TERZO ALLARME GAS IN CITTÀ IN MENO DI 48 ORE: INTERVENTO IN CORSO IN VIA G.B. NICOLOSI

Terzo allarme fuga gas in città in meno di 48 ore. Dopo i due allarmi scattati nella giornata del, 22 Gennaio 2025 rispettivamente in via Pò ed in via Como un nuovo episodio simile ha generato apprens...

Terzo allarme fuga gas in città in meno di 48 ore. Dopo i due allarmi scattati nella giornata del, 22 Gennaio 2025 rispettivamente in via Pò ed in via Como un nuovo episodio simile ha generato apprensione intorno alle ore 19 di oggi a Paternò

Questa volta, l’allarme è stato lanciato dai residenti di via G.B. Nicolosi, dove l’odore di gas è stato descritto come particolarmente intenso.

Al momento, non è stato ancora possibile individuare con certezza l’origine della fuga, ma la segnalazione ha immediatamente attivato l’intervento delle squadre di emergenza, che stanno provvedendo insieme ai tecnici del gas.

Il timore tra i cittadini è evidente, acuito dallo scoppio avvenuto tre giorni fa a Catania, che ha provocato gravi danni e ha aumentato la preoccupazione per possibili incidenti legati a fughe di gas.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, impegnati a localizzare l’origine della perdita e a mettere in sicurezza l’area. Per motivi di sicurezza, la via è stata chiusa al transito e sottoposta a un monitoraggio costante da parte delle autorità.

Le operazioni di verifica e messa in sicurezza sono ancora in corso. Le autorità locali hanno invitato i cittadini a mantenere la calma e a seguire scrupolosamente le indicazioni delle forze dell’ordine. Al momento, non si segnalano danni o feriti, ma l’allerta rimane alta.

La situazione è in costante evoluzione, e si attendono ulteriori aggiornamenti sull’entità e sulle cause dell’incidente.