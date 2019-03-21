PATERNO': TETTO DIVELTO DAL FORTE VENTO IN VIA GB NICOLOSI
A cura di Redazione
21 marzo 2019 20:23
Disagi e danni oggi a Paternò, in via Gian Battista Nicolosi, dove una parte di un tetto si è staccato da un’abitazione a causa del forte vento.
Parte del tetto si e staccato ed è volato nell altra parte opposta per poi cadere sul marciapiedi.
Per fortuna in quel momento non passavano ne persone ne auto, e non si registrano feriti.
Sul posto i carabinieri ed i vigili del fuoco
Tanta paura per i residenti della zona che hanno sentito un forte boato, causato dalla caduta di parti del tetto.
