A cura di Redazione Redazione
21 marzo 2019 20:23
PATERNO': TETTO DIVELTO DAL FORTE VENTO IN VIA GB NICOLOSI -
Cronaca
Disagi e danni oggi a Paternò, in via Gian Battista Nicolosi, dove una parte di un tetto si è staccato da un’abitazione a causa del forte vento.

Parte del tetto si e staccato ed è volato nell altra parte opposta per poi cadere sul marciapiedi.

Per fortuna in quel momento non passavano ne persone ne auto, e non si registrano feriti.

Sul posto i carabinieri ed i vigili del fuoco

Tanta paura per i residenti della zona che hanno sentito un forte boato, causato dalla caduta di parti del tetto.

