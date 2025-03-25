PATERNÒ: TOMBINO PERICOLOSO ALL'INCROCIO TRA VIA FALLICA E VIA GUGLIELMO MARCONI
Un tombino pericoloso mette a rischio la sicurezza di automobilisti e pedoni a Paternò. La segnalazione arriva dai residenti della zona, che lamentano la pericolosità della situazione all'incrocio tra via Fallica e via Guglielmo Marconi.
Il tombino, situato proprio al centro dell'intersezione, risulta danneggiato e instabile, costituendo un serio pericolo per chi transita nella zona. In particolare, i conducenti di auto e moto rischiano di subire danni ai propri veicoli o, peggio ancora, incidenti a causa dell'eventuale cedimento della copertura.
Gli abitanti della zona chiedono un intervento tempestivo da parte delle autorità competenti per mettere in sicurezza l'area e ripristinare il corretto stato del manto stradale.
"Non possiamo aspettare che accada un incidente prima di vedere una soluzione", affermano alcuni cittadini preoccupati.
Si auspica che l'amministrazione comunale prenda in carico la problematica al più presto, evitando ulteriori rischi per la collettività.
La sicurezza stradale è una priorità che non può essere trascurata.