PATERNO': TOPI A SCUOLA, CHIUSE DUE SCUOLE PER DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE
Escrementi e tracce di topi in due scuole cittadine.Per permettere che i lavori di disinfestazione e derattizzazione, possano essere svolti celermente e senza recare eventuali danni alla salute degli...
Per permettere che i lavori di disinfestazione e derattizzazione, possano essere svolti celermente e senza recare eventuali danni alla salute degli alunni e dei docenti, la scuola Comunale San Francesco, di via Ametista ed il 2° circolo didattico “Giovanni XXII”, plesso di via Vulcano e plesso di via Liberta' rimaranno chiuse.
Nel dettaglio, con Ordinanza n.178/2019 è stata ordina la sospensione dell’attività didattica, per scuola Comunale San Francesco per i giorni 11-12-13-14 ottobre 2019 e 18-19-20-21 ottobre 2019.
Mentre con ordinanza numero 57 del 11/10/2019 è stato disposta la sospensione di ogni tipo di attività didattica per il 2° circolo didattico “Giovanni XXII”, plesso di via Vulcano e plesso di via Liberta' da lunedì 13 Ottobre a mercoledì 16 Ottobre.
Pertanto le lezioni riprenderanno regolarmente giovedì 17 Ottobre.