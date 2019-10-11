PATERNO': TOPI A SCUOLA, CHIUSE DUE SCUOLE PER DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE

Escrementi e tracce di topi in due scuole cittadine.Per permettere che i lavori di disinfestazione e derattizzazione, possano essere svolti celermente e senza recare eventuali danni alla salute degli...

A cura di Redazione 11 ottobre 2019 20:39

Condividi