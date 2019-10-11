Chiude da lunedi per derattizzazione e piccola manutenzione il 2° circolo didattico “Giovanni XXII” di via Vulcano e pressi di via libertà.'Vista la necessità di effettuare un intervento di derattizza...

Chiude da lunedi per derattizzazione e piccola manutenzione il 2° circolo didattico “Giovanni XXII” di via Vulcano e pressi di via libertà.'

Vista la necessità di effettuare un intervento di derattizzazione, per la presenza di topi nei plessi scolastici e nelle aree di pertinenza; vista la nota datata 11/10/2019 del 2° Circolo Didattico “Giovanni XXIII” di Via Vulcano n. 12 viene chiusa la scuola per i giorni 14 – 15 - 16 ottobre 2019, dei locali scolastici di pertinenza della scuola, “2° Circolo Didattico Giovanni XXIII di Via Vulcano n. 12”, per l’esecuzione degli interventi di disinfestazione e derattizzazione;

Affinché i lavori possano essere svolti celermente e senza recare eventuali danni alla salute degli alunni e dei docenti che frequentano la scuola, è stato disposta la sospensione di ogni tipo di attività didattica da lunedi, martedi 15 a tutto mercoledi 16 Ottobre.

Pertanto le lezioni riprenderanno regolarmente giovedi 17 Ottobre.

PATERNO': TOPI A SCUOLA, IL 2° CIRCOLO DIDATTICO “GIOVANNI XXII” CHIUDE PER DERATTIZZAZIONE