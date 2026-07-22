Paternò, torna l’autovelox sulla SS284 a Scalilli: limite di 90 km/h in entrambi i sensi di marcia

Torna l’autovelox sulla 284, al km 42,800 in territorio di Scalilli, ma per fortuna, con un piccolo cambiamento rispetto alla situazione iniziale.

Infatti, qualche giorno fa il sistema di rilevazione della velocità è stato riattivato da parte del Comune di Paternò, ma nella fase iniziale era previsto un limite di 70 Kmh a scendere verso Catania, e di 90 Kmh a salire verso Adrano. Dopo una interlocuzione tra il comando della Polizia Municipale di Paternò e l’Anas proprietaria e gestore della strada, anche in direzione Catania il limite consentito è stato portato a 90 Kmh, questo perché in primis le condizioni di sicurezza lo consentono e poi perché la differenza di velocità poteva ingannare gli automobilisti.

Ora, il limite è 90 Kmh in entrambi i sensi, una velocità corretta per il tratto di strada in questione.

L’autovelox di Scalilli, tra l’altro è omologato, a differenza di quello di Biancavilla che non ha l’omologazione e che ha consentito a tanti cittadini di vincere i ricorsi contro le multe prese da un apparecchio non conforme alle attuali normative.