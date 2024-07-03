PATERNÒ. TORNEO INTERPARROCCHIALE SPIRITO SANTO 2024: QUARTI DI FINALE DECISI AI RIGORI, DOMENICA LE FINALI.

Ieri si sono svolti i quarti di finale della seconda edizione del Torneo Interparrocchiale Spirito Santo 2024. Le partite, come da tradizione, sono iniziate con la Preghiera dello Sportivo, un momento...

Le partite, come da tradizione, sono iniziate con la Preghiera dello Sportivo, un momento di riflessione e unità che ha coinvolto tutti i partecipanti.

La prima sfida ha visto affrontarsi Corpus Domini e Spirito Santo 1. La partita è stata avvincente e combattuta, terminando con un pareggio di 3-3. Si è quindi passati ai calci di rigore, dove Corpus Domini ha avuto la meglio, aggiudicandosi l'accesso alle semifinali.

Successivamente, è andata in scena la partita tra S. Francesco di Paola e S. Barbara. S. Francesco di Paola ha dominato l'incontro, concludendo con un netto 5-1.

L'incontro si è svolto davanti a una folta cornice di pubblico: sugli spalti erano presenti circa 300 persone, creando un'atmosfera di grande entusiasmo e partecipazione.

Le semifinali si terranno giovedì 4 luglio e vedranno contrapporsi Cappuccini e S. Francesco di Paola, nonché Spirito Santo 3 e Corpus Domini.

Le squadre vincitrici di questi incontri si sfideranno in finale per contendersi il titolo, in una giornata che vedrà la presenza di tutte le parrocchie partecipanti e delle autorità cittadine. Le finali si svolgeranno domenica 7 luglio.

Il torneo, nato con l'intento di promuovere lo sport e la fratellanza tra le parrocchie, continua a riscuotere grande successo, coinvolgendo sempre più persone e rafforzando il senso di comunità.