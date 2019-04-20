PATERNÒ: TRAGEDIA FAMILIARE, MUORE 78ENNE FERMATA LA FIGLIA PER OMICIDIO
Tragedia familiare ieri pomeriggio in via Catanzaro, nel pieno centro di Paternò, dove è stato trovato con la testa fracassata, il 78enne, Giuseppe Ciancitto.I carabinieri, su disposizione del sostitu...
Tragedia familiare ieri pomeriggio in via Catanzaro, nel pieno centro di Paternò, dove è stato trovato con la testa fracassata, il 78enne, Giuseppe Ciancitto.
I carabinieri, su disposizione del sostituto procuratore di Catania, Valentina Botti, hanno fermato la figlia 38enne per omicidio preterintenzionale.
Secondo la ricostruzione degli investigatori, la donna, al culmine di una lite, avrebbe spinto il padre, un ex impiegato delle poste adesso in pensione, facendolo cadere per terra e facendogli sbattere la testa.
L'uomo avrebbe avuto anche un infarto al miocardio.
Sul posto si sono subito portati i carabinieri della locale Compagnia, al comando del Capitano Accardo, coadiuvati dai colleghi del Sis, Sezione Investigativa Scientifica.
Una tragedia che funesta Paternò, proprio nei giorni di Pasqua.