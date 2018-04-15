Tragedia sfiorata in via Dalmazia, una traversa di via Sardegna questa seraUn palo dell Illuminazione pubblica è caduto per strada spinto dal forte vento che soffia da oggi sulla nostra cittadina, per...

Tragedia sfiorata in via Dalmazia, una traversa di via Sardegna questa sera

Un palo dell Illuminazione pubblica è caduto per strada spinto dal forte vento che soffia da oggi sulla nostra cittadina, per fortuna non transitavano veicoli e pedoni.

Danneggiate due auto in sosta







PATERNO': Tragedia sfiorata, ieri sera in via Dalmazia - FOTO 1/10 Successivo »

Tanti disagi oggi in città, un grosso albero è caduto difronte allo scientifico momentaneamente è appoggiato nell'albero a fianco, la Croce centrale caduta nella collina storica

Tutte le squadre dei vigili del fuoco della provincia di Catania sono al momento impegnate per situazioni critiche generate dal forte vento che sta sferzando il territorio della provincia.

Da questa mattina sono stati espletati quasi 80 interventi di soccorso ed altrettanti sono in attesa di essere affrontati e ultimati.

Alberi su strada, cartelloni pericolanti, pali delle linee elettriche e telefoniche caduti, tetti scoperchiati, grondaie ed intonaci pericolanti.

Al momento, le zone della provincia particolarmente interessate dai danni provocati dal vento risultano Catania Nord, le aree pedemontane, Belpasso, Paternò ed il Calatino.