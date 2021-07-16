PATERNÒ: TRAGEDIA SFIORATA QUESTA MATTINA, CROLLA UN BALCONE IN VIA ALCANTARA

Tanta paura questa mattina, 16 luglio 2021 a Paternò.Poteva essere una tragedia, ma per fortuna non ci sono state conseguenze, per cause non ancora note è crollata un balcone in un appartamento in via...

Tanta paura questa mattina, 16 luglio 2021 a Paternò.

Poteva essere una tragedia, ma per fortuna non ci sono state conseguenze, per cause non ancora note è crollata un balcone in un appartamento in via Alcantara.

È successo questa mattina intorno alle ore 9, il crollo ha interessato il solaio ed il balcone di un primo piano.

Giù alcuni grossi pezzi di calcinacci che, per una questione di secondi, non hanno colpito in testa delle persone che si trovano nel garage, miracolamente non si registrano feriti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Paternò con il supporto dell'autoscala proveniente da Catania che hanno rimosso le parti pericolanti e messo in sicurezza la scena controllando anche le altre strutture vicine

Sul posto gli uomini della Polizia Municipale e gli operai del comune che hanno transennato la zona, chiudendo il tratto di via Alcantara, compresa tra la via Bologna e via Arno