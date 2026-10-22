LA PROTESTA Paternò, trattori in corteo da Sferro verso Catania contro il caro gasolio - LE FOTO

Bandiere siciliane e mezzi agricoli sulle strade del Catanese. Gli agricoltori chiedono interventi contro l'aumento dei costi di produzione. Le immagini della manifestazione.

PATERNÒ – Trattori in strada, bandiere siciliane al vento e mezzi agricoli in corteo. Nuova giornata di protesta oggi, giovedì 22 ottobre 2026, con la mobilitazione partita dalla zona di Sferro, nel territorio di Paternò, in direzione Catania.

La manifestazione è stata organizzata per denunciare il caro carburanti, l'aumento del costo della vita e le difficoltà economiche che stanno affrontando agricoltori e imprese.

Le fotografie giunte alla redazione di 95047.it documentano il passaggio di diversi trattori lungo le strade del territorio, alcuni con bandiere siciliane e cartelli di protesta.

La protesta degli agricoltori

Il ritrovo era stato fissato alle ore 7:30 a Sferro, con partenza prevista alle 8:00 verso Catania. Alla mobilitazione erano state invitate diverse categorie produttive, dagli agricoltori agli allevatori, fino ad autotrasportatori, commercianti e artigiani.

Il corteo arriva dopo giorni di proteste nella zona di Sferro, dove dal 13 ottobre è stato organizzato un presidio per richiamare l'attenzione delle istituzioni sull'aumento dei costi di produzione, in particolare del gasolio agricolo.

«La terra non si arrende» è lo slogan scelto dai promotori, che chiedono interventi concreti per sostenere il settore.

Secondo il programma degli organizzatori, il rientro dei manifestanti è previsto per le ore 18:00.

LE FOTO DELLA MANIFESTAZIONE