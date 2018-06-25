95047

PATERNO': TRAVOLGE UN PEDONE E SI SCHIANTA CONTRO NEGOZIO

25 giugno 2018 12:13
Gravissimo incidente pochi minuti fa in via Emanuele Bellia.

Una Fiat Punto con alla guida un uomo, per cause in via d'accertamento, è sbandata  ed ha travolto un pedone prima di schiantarsi in una serranda di un negozio.

L'uomo investito, gravemente ferito, è stato soccorso dai medici del 118

Sul posto la polizia municipale

IN AGGIORNAMENTO 

