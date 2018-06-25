PATERNO': TRAVOLGE UN PEDONE E SI SCHIANTA CONTRO NEGOZIO
A cura di Redazione
25 giugno 2018 12:13
Gravissimo incidente pochi minuti fa in via Emanuele Bellia.
Una Fiat Punto con alla guida un uomo, per cause in via d'accertamento, è sbandata ed ha travolto un pedone prima di schiantarsi in una serranda di un negozio.
L'uomo investito, gravemente ferito, è stato soccorso dai medici del 118
Sul posto la polizia municipale
IN AGGIORNAMENTO