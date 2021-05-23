PATERNÒ TRAVOLGE UNO SCOOTER CON L'AUTO E SCAPPA

Incidente con fuga del conducente, che non si è fermato a prestare i soccorsi al ferito. L’incidente stradale è avvenuto questa mattina intorno le ore 11.30 in corso Italia nei pressi della rotatoria...

Dai primi accertamenti della Polizia municipale è emerso che un SH 300 è stato urtato da un autovettura, fuggita senza attendere l'arrivo delle forze dell'ordine e dei soccorsi.

Il conducente della vettura, non ha nemmeno prestato la necessaria assistenza al ferito, un ragazzo che è caduto, a causa dell'impatto, violentamene a terra.

Il ragazzo era cosciente, dolorante ad una gamba ed è stato soccorso e trasportato all'ospedale di Paternò per le cure del caso,

Il ragazzo indossava il casco

Nessuna traccia dell'auto coinvolta nel sinistro.

Lunghe code e disagi alla circolazione, il tratto interessato i questo momento è chiuso al traffico per effettuare le operazioni di soccorso.