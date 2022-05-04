PATERNO': TRAVOLTO MENTRE ATTRAVERSA LA STRADA IN VIA EMANUELE BELLIA
Un anziano è stato investito, questa mattina, 04 Maggio 2022 a Paternò.
Intorno alle 11.30 un uomo, probabilmente abbagliato dal sole, ha centrato con la propria auto un uomo che attraversava la centralissima Via Emanuele Bellia in prossimità dell’incrocio con la Via Santa Lucia provocandogli una rovinosa caduta sull’asfalto.
L’uomo è caduto a terra malamente ma è rimasto cosciente. Il settantenne oltre ad essere dolorante all’arto inferiore, presentava anche altri traumi.
Sul posto un ambulanza del 118 che dopo averlo immobilizzato è stato trasportato all’ ospedale per ulteriori accertamenti e le cure del caso.
Il Traffico è rimasto congestionato per una decina di minuti per le operazioni di soccorso.