PATERNÒ, TRE ANNI DALLA SCOMPARSA DI ANDREA DISTEFANO: UN RICORDO INDELEBILE

Sono trascorsi tre anni dal tragico incidente che ha profondamente segnato la comunità di Paternò. Era una giornata come tante, quando Andrea Distefano, con grande senso del dovere e altruismo, perse la vita lungo la strada provinciale 58, nei pressi del Ponte Barca. Andrea stava trasportando un serbatoio, nel tentativo di spegnere un incendio che si era sviluppato lungo la stessa strada. Un gesto di coraggio e generosità, purtroppo finito in tragedia.

Tre anni sono passati, ma il ricordo di Andrea Distefano è ancora vivo nei cuori di chi lo conosceva e di tutta la comunità paternese.

La sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile, ma ha anche dato alla città un importante monito: la necessità di fare di più per prevenire tragedie simili.

Noi di 95047, nel nostro piccolo, non dimentichiamo. Non dimentichiamo perché crediamo fermamente che dalle tragedie si debba imparare. Ogni giorno cerchiamo di fare il possibile affinché episodi del genere non si ripetano, per onorare la memoria di Andrea e garantire un futuro più sicuro per le generazioni che verranno.

La storia di Andrea Distefano deve rimanere un simbolo, un ricordo che ci spinge a riflettere sull'importanza della prevenzione e della sicurezza, soprattutto sulle nostre strade. Il suo sacrificio non deve essere vano; lo dobbiamo a lui, alla sua famiglia, e a tutti coloro che, come lui, mettono il bene della comunità al primo posto.