PATERNO': Tre auto in fiamme questa notte in via Sardegna, sospetto atto dolo

Tre auto in fiamme questa notte, in via sardegna all'altezza del supermercato A&O.Dalle notizie in nostro possesso, l'incendio è scoppiato intorno alle ore 23.15, da una prima ricostruzione sembra...

Tre auto in fiamme questa notte, in via sardegna all'altezza del supermercato A&O.

Dalle notizie in nostro possesso, l'incendio è scoppiato intorno alle ore 23.15, da una prima ricostruzione sembra che a prendere fuoco siano state due vetture, e successivamente le fiamme si sono propagate sulla terza vettura.

Non si conoscono le cause dell'incendio, anche se si presume sia stato doloso.

Una Citroen c3,una Fiat 500 ed una smart sono state distrutte dalle fiamme, nonostante l'immediato intervento dei vigili del fuoco di Paternò, che hanno limitato i danni.

Sul posto pure i carabinieri che stanno indagando su quanto accaduto.

