PATERNO': Tre autobus della Circumetnea in fiamme, non è dolo
Intorno alle 6:30 di oggi, i vigili del fuoco del Distaccamento di Paternò del Comando Provinciale di Catania, sono intervenuti per lo spegnimento dell'incendio di tre autobus della Ferrovia Circumetnea, parcheggiati presso la stazione FCE di Paternò.
A supporto della squadra del Distaccamento VVF di Paternò è intervenuta la squadra del Distaccamento VVF di Adrano ed un'autobotte di rincalzo dalla Sede centrale.
Sul posto presenti anche i Carabinieri del Comando Compagnia di Paternò per gli adempimenti di competenza.
Secondo i primi rilievi le cause sarebbero accidentali.
