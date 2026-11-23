Paternò, tre medaglie al Campionato italiano di Taekwon-Do: un oro e due argenti

Successo a Barletta per l’ASD Taekwon-Do ITF Etna Dosan: oro per Martina Rosselli e doppio argento per Luca Di Santo.

Tre medaglie per lo sport paternese al XXIII Campionato Italiano OPES di Taekwon-Do ITF, disputato domenica 22 novembre 2026 al PalaDisfida di Barletta. A conquistarle sono stati gli atleti dell’ASD Taekwon-Do ITF Etna Dosan di Paternò, tornati dalla competizione nazionale con un oro e due argenti.

Martina Rosselli ha conquistato la medaglia d’oro, salendo sul gradino più alto del podio. Doppia soddisfazione per Luca Di Santo, che ha ottenuto due medaglie d’argento, completando il bilancio della scuola paternese.

A comunicare alla redazione l’importante risultato è stata Agata Rosselli, maestra e presidente dell’associazione, che ha accompagnato la segnalazione con una fotografia dei due atleti premiati con le rispettive medaglie.

Un risultato che porta il nome di Paternò sul podio nazionale e rappresenta motivo di soddisfazione per gli atleti e per tutta l’ASD Taekwon-Do ITF Etna Dosan.