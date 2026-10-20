Paternò, tre persone investite in 24 ore e una donna ferita in un altro incidente

Due investimenti e uno scontro tra auto tra lunedì sera e martedì mattina. Torna l'attenzione sulla sicurezza delle strade cittadine.

PATERNÒ – Tre incidenti stradali in meno di 24 ore, con tre persone investite, tra cui una bambina. È quanto accaduto tra la serata di lunedì 19 e la mattinata di martedì 20 ottobre a Paternò.

Il primo episodio si è verificato lunedì sera in via Virgillito, dove una donna è stata investita da uno scooter condotto da un quindicenne. La donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale.

Questa mattina, poco prima delle 10, un secondo incidente si è verificato alla rotatoria tra corso del Popolo e corso Italia, dove due automobili si sono scontrate. Sul posto è intervenuta un'ambulanza e il traffico ha subito rallentamenti.

Intorno alle 11:30, sempre in corso Italia, davanti a un supermercato, una madre e la figlia sono state investite da uno scooter. Entrambe sono state soccorse e accompagnate in ospedale per accertamenti.

La successione di questi episodi offre lo spunto per una riflessione sulla sicurezza stradale cittadina. In alcune zone di Paternò gli attraversamenti pedonali sono pochi, mentre in altri punti le strisce risultano sbiadite e talvolta difficilmente visibili.

Senza stabilire collegamenti con le cause dei singoli incidenti, ancora da accertare, resta importante prestare attenzione alla manutenzione della segnaletica, alla sicurezza degli attraversamenti e al rispetto delle regole della circolazione.

Una maggiore attenzione alla prevenzione e alla manutenzione delle strade può contribuire a rendere più sicuri gli spostamenti quotidiani di tutti.