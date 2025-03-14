PATERNO': TRE RAGAZZE INVESTITE ALL’USCITA DI SCUOLA. UNA È IN GRAVI CONDIZIONI, TRASPORTATA IN ELISOCCORSO AL CANNIZZARO IN CODICE ROSSO

Paternò, 14 marzo 2025 – Un grave incidente stradale si è verificato oggi intorno alle ore 13:30 lungo Corso Italia, nei pressi del Parco del Sole. Tre ragazze minorenni sono state investite all'uscit...

Paternò, 14 marzo 2025 – Un grave incidente stradale si è verificato oggi intorno alle ore 13:30 lungo Corso Italia, nei pressi del Parco del Sole. Tre ragazze minorenni sono state investite all'uscita di scuola da uno scooter 125, guidato da un 17enne. Il giovane, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo, travolgendo le tre studentesse.

Il bilancio dell'incidente è di tre feriti.

Due delle giovani, entrambe diciassettenni, hanno riportato lesioni di lieve entità e sono state medicate presso il pronto soccorso dell'ospedale Santissimo Salvatore di Paternò. La terza vittima, una 19enne originaria di Biancavilla, ha riportato ferite più gravi ed è stata trasportata d'urgenza in elisoccorso al campo sportivo “Falcone Borsellino”.

Da qui, l'elicottero del 118 l'ha trasferita all'ospedale Cannizzaro di Catania, dove è stata ricoverata in codice rosso per un trauma craniofacciale. La giovane si trova attualmente al Trauma Center per esami e valutazioni mediche.

Il conducente dello scooter, un minorenne di Santa Maria di Licodia, è rimasto illeso ma si è mostrato visibilmente sotto shock per quanto accaduto.

Sul luogo dell'incidente sono prontamente intervenuti i soccorritori del 118, i carabinieri della compagnia di Paternò e gli agenti della polizia municipale, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente.

La strada è rimasta chiusa al traffico per circa due ore per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi delle forze dell'ordine.

Le autorità stanno ora indagando per chiarire le cause dell'incidente e verificare eventuali responsabilità. Intanto, la comunità locale si stringe attorno alle giovani ragazze e alle loro famiglie, sperando in una pronta guarigione.