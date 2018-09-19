Gravissimo incidente questa mattina intorno le ore 10:30 un ragazzo, sarebbe stato investito da un treno della Circumetnea. Pare che stesse camminando a piedi vicino la linea ferrata quando, per ragio...

Gravissimo incidente questa mattina intorno le ore 10:30 un ragazzo, sarebbe stato investito da un treno della Circumetnea. Pare che stesse camminando a piedi vicino la linea ferrata quando, per ragioni ancora poco chiare, sarebbe stato investito dal mezzo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno accertando la dinamica dell'accaduto e gli operatori del 118 e l’elisoccorso, il quale ha trasportato l’investito, che secondo le prime informazioni, sarebbe in gravissime condizioni all'ospedale Cannizzaro di Catania.

Anche il macchinista è dovuto ricorrere alle cure dei sanitari in quanto l'incidente gli ha provocato uno stato di shock

Al momento la tratta ferrata rimane chiusa.

PATERNÒ: TRENO INVESTE RAGAZZO

IN AGGIORNAMENTO