PATERNO': TRIAL IN VIA DUCA DEGLI ABRUZZI - LE FOTO

Non è la prima volta che capita, anzi scene del genere si verificano spesso.

Scene dovute di certo alla strada stretta e difficile, ma probabilmente anche a qualche disattenzione. L'ultimo episodio segnalatoci sul "muretto", vede protagonista una Fiat Croma, salita per un rampa di scale.

Per fortuna nulla di grave tranne qualche risata dei passanti, e un pò di paura dei residenti, che riferiscono di diversi episodi del genere. Quello che noi possiamo fare è di consigliare di evitare il passaggio in questo punto molto stretto, e di stare molto attenti in caso di transito.