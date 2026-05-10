PATERNÓ, TRIONFO DELL' ASD ENERGY FITNESS AI CAMPIONATI ITALIANI FEDERKOMBAT

Grande risultato per l’ASD Energy Fitness che torna dai Campionati Italiani Federkombat con un bottino prestigioso fatto di oro, argento e bronzo, confermando ancora una volta il valore della scuola guidata dal maestro Consolato Sciurello, cintura nera V grado Federkombat.

Un successo importante che porta in alto il nome di Paternò nel panorama nazionale degli sport da combattimento e che proietta due atleti direttamente ai prossimi Campionati Mondiali di Jesolo con la maglia della Nazionale Italiana.

A brillare sul gradino più alto del podio è stato Vincenzo Diego Mirenna, protagonista assoluto nella categoria -63 kg Light Contact. L’atleta si è laureato Campione Italiano conquistando la medaglia d’oro e staccando il pass per i Mondiali di Jesolo, dove rappresenterà l’Italia.

Straordinario risultato anche per Paola Grazia Giardina che ha conquistato una splendida medaglia d’argento nella categoria -65 kg Kick Light. Un piazzamento che le vale nuovamente la convocazione in Nazionale Azzurra e la partecipazione ai prossimi Mondiali.

A completare il medagliere dell’ASD Energy Fitness ci ha pensato Giorgia Maria Nicolosi, salita sul podio grazie ad una preziosa medaglia di bronzo nella categoria +65 kg Light Contact.

Soddisfazione ed emozione nelle parole del maestro Consolato Sciurello, che ha voluto elogiare i propri atleti per l’impegno e i sacrifici affrontati durante il percorso sportivo.

> “Vedere questi ragazzi sul podio è un’emozione indescrivibile. Vincenzo Diego e Paola Grazia hanno meritato l’Azzurro e sono molto orgoglioso del podio di Giorgia Maria. Un ringraziamento speciale va alle famiglie per il loro costante supporto.

La spedizione dell’ASD Energy Fitness si chiude quindi con un risultato straordinario che conferma la crescita della società e l’eccellente lavoro svolto sul territorio, portando Paternò ancora una volta sotto i riflettori dello sport nazionale.