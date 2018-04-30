PATERNO': TRISTE RISVEGLIO PER LA MORTE DI ALESSANDRO E LORENZO

Un risveglio tristissimo per la città, a causa delle notizie di ieri.

La scomparsa di Alessandro che ha perso la vita durante un evento che conduceva come animatore presso un locale di Biancavilla e la tragedia nel mare di Giardini Naxos dove ha perso la vita il 19 enne Lorenzo Fazio.

Si svolgeranno stamane alle ore 10.30, nella Chiesa dello Spirito Santo, i funerali di Alessandro.

Un momento di preghiera ci sara questa sera, dopo la S.Messa delle 20.00 presso la Madonna della Consolazione

Il Sindaco Nino Naso, attraverso la sua pagina social, ha comunicato di aver proclamato per oggi 30 aprile, lutto cittadino. per la grave perdita dei due giovani figli della nostra Citta', Alessandro Maugeri e Lorenzo Fazio.

Continua il post di "unirsi tutti in un abbraccio solidale alle loro famiglie che vivono in questo momento un dolore straziante che è il dolore di tutta la Comunità Paternese"

ARRIVEDERCI MERAVIGLIOSI RAGAZZI

LE DUE TRAGEDIE

Il giovane 26enne Alessandro Maugeri, ragazzo molto conosciuto e amato in città, ha perso la vita ieri sera durante un evento che conduceva come animatore presso un locale di Biancavilla.

Purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare, a stroncarlo sarebbe stato un arresto cardiaco

La notizia della morte ha suscitato grande cordoglio in città, dove Alessandro era molto stimato e conosciuto.

Alessandro lavorava come commesso in un negozio di scarpe, molto conosciuto per la sua attività di animatore ed il suo impegno nel sociale.

L'editore, Il direttore e la Redazione si associano al dolore della famiglia

CIAO ALE "SALUTACI" LE STELLE!

Ennesima tragedia per la città

Ieri Pomeriggio, il 19enne Paternese, Lorenzo Fazio, ha perso la vita nello specchio di mare che bagna Recanati.

Mentre il giovane insieme ad un suo coetaneo stavano facendo il bagno è stato risucchiato dalle onde alte e nonostante abbia nuotato con insistenza non è riuscito a guadagnare la riva.

Diversi presenti hanno lamentato i ritardi nei soccorsi in mare da parte della Guardia costiera, nonostante fosse stato contattato più volte il numero di emergenza 1530.

Lorenzo Fazio aveva perso il fratello, Alessandro, in un incidente stradale autonomo nel febbraio dello scorso anno sulla Statale 121 Catania-Paternò.

Nonostante un massaggio cardiaco prolungato ed il trasportato al Sirina di Taormina per il ragazzo non c'è stato nulla da fare.