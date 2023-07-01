PATERNO'. TROPPE BUCHE, CHIUSA LA STRADA DELLE "TRE CASE"
Dopo il sopralluogo da parte dei responsabili del X° Settore Urbanistica del Comune di Paternò, effettuato in via Scala Vecchia, precisamente lungo il tratto stradale costituente prolungamento di quest’ultima via e che collega il territorio di Paternò con il territorio di Belpasso, veniva accertata la presenza di buche insistenti su tutto il manto stradale.
Quindi, a garanzia della sicurezza della circolazione stradale e a tutela della incolumità pubblica, con ordinanza N° 109 del 30 Giugno 2023, con decorrenza immediata sono stati presi i seguenti provvedimenti.
Viene sospeso il transito veicolare lungo tutto il tratto stradale costituente prolungamento della via Scala Vecchia e che collega il territorio di Paternò con il territorio di Belpasso e che si diparte dall’area di intersezione tra la medesima via Scala Vecchia ed il Viale Dell’Unità d’Italia, da un lato, ed il confine con il territorio di pertinenza del Comune di Belpasso, dall’altro lato.