PATERNO’. TROVATI QUESTI CHIAVI IN VIA EMANUELE BELLIA
In un gesto di solidarietà e impegno civico, abbiamo ricevuto la seguente segnalazione del ritrovamento di un mazzo di chiavi in via Emanuele Bellia nei pressi degli uffici A.M.A..
Le chiavi sono stati consegnati alle autorità competenti presso la caserma dei carabinieri di Paternò.
La comunità di 95047 è ora chiamata all'azione. Se ti rendi conto di aver smarrito le chiavi di recente o se conosci qualcuno che potrebbe averle perse, ti invitiamo a contattare immediatamente la caserma dei carabinieri di Paternò. Questo piccolo atto di altruismo può fare la differenza per chi si trova ora senza le proprie chiavi.
Grazie per la tua attenzione e per contribuire a mantenere 95047 una comunità solidale e premurosa.