PATERNO’. TROVATI QUESTI CHIAVI IN VIA MACHIAVELLI
PATERNO’. Rubrica oggetti smarriti: riceviamo e pubblichiamo.È stato ritrovato un mazzo di chiavi a Paternò.Le chiavi sono stati trovati in via Nicolò Machiavelli alta nei pressi della Farmacia Lavor...
A cura di Redazione
22 dicembre 2023 10:16
PATERNO’. Rubrica oggetti smarriti: riceviamo e pubblichiamo.
È stato ritrovato un mazzo di chiavi a Paternò.
Le chiavi sono stati trovati in via Nicolò Machiavelli alta nei pressi della Farmacia Lavore
Chi le riconosce può andare a ritirarle presso il negozio Immagine Srl in Via N. Machiavelli, 71 oppure contattare la nostra redazione attraverso il numero whatsapp al 393 950477 oppure via email a [email protected]