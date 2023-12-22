95047

PATERNO’. TROVATI QUESTI CHIAVI IN VIA MACHIAVELLI

PATERNO’. Rubrica oggetti smarriti: riceviamo e pubblichiamo.È stato ritrovato un mazzo di chiavi a Paternò.Le chiavi sono stati trovati in via Nicolò Machiavelli alta nei pressi della Farmacia Lavor...

A cura di Redazione Redazione
22 dicembre 2023 10:16
PATERNO’. TROVATI QUESTI CHIAVI IN VIA MACHIAVELLI -
Oggetti Smarriti
Condividi

PATERNO’. Rubrica oggetti smarriti: riceviamo e pubblichiamo.

È stato ritrovato un mazzo di chiavi a Paternò.

Le chiavi sono stati trovati in via Nicolò Machiavelli alta nei pressi della Farmacia Lavore

Chi le riconosce può andare a ritirarle presso il negozio Immagine Srl in Via N. Machiavelli, 71 oppure contattare la nostra redazione attraverso il numero whatsapp al 393 950477 oppure via email a [email protected]

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047