PATERNO'. TROVATO MORTO L'ANZIANO SCOMPARSO IERI

È stato trovato morto l'anziano di 78 anni, Alfio Magri' di cui non si avevano notizie da ieri. I parenti avevano subito allertato i soccorsi, concentrando le ricerche in contrada "Coscia del ponte",...

A cura di Redazione 15 marzo 2023 09:59

