95047

PATERNO'. TROVATO MORTO L'ANZIANO SCOMPARSO IERI

È stato trovato morto l'anziano di 78 anni, Alfio Magri' di cui non si avevano notizie da ieri. I parenti avevano subito allertato i soccorsi, concentrando le ricerche in contrada "Coscia del ponte",...

A cura di Redazione Redazione
15 marzo 2023 09:59
PATERNO'. TROVATO MORTO L'ANZIANO SCOMPARSO IERI -
Cronaca
Condividi

È stato trovato morto l'anziano di 78 anni, Alfio Magri' di cui non si avevano notizie da ieri.

I parenti avevano subito allertato i soccorsi, concentrando le ricerche in contrada "Coscia del ponte", a Paternò come specificano i carabinieri intervenuti sul posto.

Le ricerche, condotte insieme ai Carabinieri, ai SAGF della Guardia di Finanza e ai Vigili del Fuoco, hanno portato purtroppo ad un esito tragico, con il ritrovamento del corpo senza vita dell'uomo lungo un canale di irrigazione, dentro il quale è caduto probabilmente a causa di un malore.

Sul corpo ritrovato, sarebbe stata eseguita sul posto l'ispezione cadaverica e non si escluderebbe una morte per cause naturali.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047