PATERNO'. TROVATO MORTO L'ANZIANO SCOMPARSO IERI
È stato trovato morto l'anziano di 78 anni, Alfio Magri' di cui non si avevano notizie da ieri. I parenti avevano subito allertato i soccorsi, concentrando le ricerche in contrada "Coscia del ponte",...
È stato trovato morto l'anziano di 78 anni, Alfio Magri' di cui non si avevano notizie da ieri.
I parenti avevano subito allertato i soccorsi, concentrando le ricerche in contrada "Coscia del ponte", a Paternò come specificano i carabinieri intervenuti sul posto.
Le ricerche, condotte insieme ai Carabinieri, ai SAGF della Guardia di Finanza e ai Vigili del Fuoco, hanno portato purtroppo ad un esito tragico, con il ritrovamento del corpo senza vita dell'uomo lungo un canale di irrigazione, dentro il quale è caduto probabilmente a causa di un malore.
Sul corpo ritrovato, sarebbe stata eseguita sul posto l'ispezione cadaverica e non si escluderebbe una morte per cause naturali.