PATERNO’. TROVATO QUESTO MAZZO DI CHIAVI IN ZONA VIALE DEI PLATANI
A cura di Redazione
06 giugno 2023 20:44
PATERNO'. Rubrica oggetti smarriti: riceviamo e pubblichiamo.
È stato ritrovato un mazzo di chiavi a Paternò.
Le chiavi sono stati trovati nella panchina del viale dei platani.
Chi le riconosce può contattare la nostra redazione attraverso il numero whatsapp al 393 950477 oppure via email a [email protected]