95047

PATERNO’. TROVATO QUESTO MAZZO DI CHIAVI IN ZONA VIALE DEI PLATANI

PATERNO'. Rubrica oggetti smarriti: riceviamo e pubblichiamo.È stato ritrovato un mazzo di chiavi a Paternò.Le chiavi sono stati trovati nella panchina del viale dei platani.Chi le riconosce può cont...

A cura di Redazione Redazione
06 giugno 2023 20:44
PATERNO’. TROVATO QUESTO MAZZO DI CHIAVI IN ZONA VIALE DEI PLATANI -
News
Condividi

PATERNO'. Rubrica oggetti smarriti: riceviamo e pubblichiamo.

È stato ritrovato un mazzo di chiavi a Paternò.

Le chiavi sono stati trovati nella panchina del viale dei platani.

Chi le riconosce può contattare la nostra redazione attraverso il numero whatsapp al 393 950477 oppure via email a [email protected]

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047