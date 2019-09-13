PATERNO': TUBO TRANCIATO PROVOCA FUGA DI GAS, ALLARME RIENTRATO

È rientrato intorno alle ore 16.30, l'allarme per la fuga di gas metano dovuta al dannegiamento di un tubo di media pressione durante dei lavori stradali, che questa mattina ha creato ore di panico in...

È rientrato intorno alle ore 16.30, l'allarme per la fuga di gas metano dovuta al dannegiamento di un tubo di media pressione durante dei lavori stradali, che questa mattina ha creato ore di panico in via Carso, in zona villetta.

La squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento di Paternò, insieme insieme al Nucleo NBCR del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania ed i tecnici del gas sono intervenuti per bloccare la fuoriuscita del gas.

Per precauzione, le strade limitrofe erano state chiuse al transito veicolare. Inoltre erano stati fatti evacuare alcune abitazione. Superata l'emergenza, è stata quindi anche riattivata la circolazione stradale.

Sul posto anche la Polizia Locale.